Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Києво-Печерській лаврі продовжує працювати комісія Міністерства культури. Сьогодні фахівці оглянули три пам’ятки – це Галерея та Дзвіниця на Ближніх печерах, а також вхід до Галереї.

– За останню добу росіяни 33 рази відкривали вогонь по Донеччині. Під ворожим вогнем опинилося 14 населених пунктів. Зруйновано понад півсотні цивільних об’єктів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.