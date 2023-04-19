Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Києво-Печерській лаврі продовжує працювати комісія Міністерства культури. Сьогодні фахівці оглянули три пам’ятки – це Галерея та Дзвіниця на Ближніх печерах, а також вхід до Галереї.
– За останню добу росіяни 33 рази відкривали вогонь по Донеччині. Під ворожим вогнем опинилося 14 населених пунктів. Зруйновано понад півсотні цивільних об’єктів.
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