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Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Президент скликав селекторну нараду, заслухав інформацію про наслідки удару по Одещині, Миколаївщині, Житомирщині.

– У Головному управлінні розвідки спростували інформацію про те, що очільник відомства Кирило Буданов прокоментував вибухи на полігоні у Криму.

– Фонд Сергія Притули оголосив новий збір на безпілотники ЕОС для Головного управління розвідки.

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