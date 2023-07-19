Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Президент скликав селекторну нараду, заслухав інформацію про наслідки удару по Одещині, Миколаївщині, Житомирщині.
– У Головному управлінні розвідки спростували інформацію про те, що очільник відомства Кирило Буданов прокоментував вибухи на полігоні у Криму.
– Фонд Сергія Притули оголосив новий збір на безпілотники ЕОС для Головного управління розвідки.
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