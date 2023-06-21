Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (21.06.2023)

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– Провідні країни світу підтримують Україну у її боротьбі з російською агресією та не шкодують грошей на відновлення нашої економіки. Про потужну фінансову підтримку з трибуни конференції вже заявили низка держав.

– Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА обрали запобіжний захід. Наступні два місяці він проведе під домашнім арештом. Попередньо прокуратура оголосила Романові Ткачуку підозру.

– На Лівобережжі вода спадає, а окупанти збирають тіла загиблих від підриву Каховської станції людей і відправляють в невідомому напрямку. Про це повідомив голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

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