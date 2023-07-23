Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Під час нічної атаки Росії на Одесу загинув 49-річний чоловік. 22 людини, зокрема четверо дітей, отримали поранення.

– Росіяни вдосвіта вдарили по місту Часів Яр на Донеччині.

– 70-річну жінку поранено внаслідок сьогоднішнього авіаудару по селу Кучерівка, що у Куп’янському районі на Харківщині.

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