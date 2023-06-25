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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з Євросоюзом допомагають відбудувати навчальні заклади та облаштувати безпечні укриття для дітей;

– За минулу добу наші сили оборони відправили на концерт до Кобзона ще 720 російських загарбників;

– Будинок на столичній Солом‘янці оговтується другу добу: пошуково-рятувальна операція триває.

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