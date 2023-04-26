Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (26.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном відбулась довгоочікувана телефонна розмова.

– Інтенсивні бої точаться не лише у самому Бахмуті, а й на його околицях і у прилеглих населених пунктах. На північних підступах до міста оборону тримають захисники з 10 гірсько-штурмової бригади. Бойові дії тут наближені до окопно-позиційної війни.

– Будь-які погрози Росії про використання ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. У цьому переконаний секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Він наголосив: що гірша ситуація на фронті, то частіше лунатимуть істеричні “ядерні” заяви.

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