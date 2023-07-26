Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У східному угрупуванні військ Збройних сил України спростували інформацію про захоплення трьох сіл росіянами на Куп’янському напрямку.

– Авіанальоти і вогонь артилерії щодня під окупованою Горлівкою. Цей напрямок боронить 24 бригада імені короля Данила, яка майже без відпочинку воює від початку повномасштабного вторгнення.

– Росіяни почали самостійно виготовляти Шахеди.

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