Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (28.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В Україні з офіційним візитом – одразу два Президенти. Глава Польщі Анджей Дуда і очільник Литви Гітанас Науседа. Вони зустрінуться з Володимиром Зеленським на заходах, присвячених 27-річниці Конституції України.

– Щонайменше троє загиблих через обстріл росіянами Харківщини. По регіону окупанти вдарили пообіді, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

– Кількість загиблих внаслідок удару по Краматорську сягнула десяти людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

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