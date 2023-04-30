Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (30.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Україна підписала одразу три нові угоди із турецькою компанією Байрактар. Повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин.
– Із початку повномасштабного російського вторгнення прифронтове місто Дніпро прийняло понад пів сотні підприємств, які були вимушені виїхати із регіонів, охоплених війною.
– Рівень води у Дніпрі знову росте. У столиці вона піднялася на 5 сантиметрів. Затопило кілька районів – про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ