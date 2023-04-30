Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (30.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Україна підписала одразу три нові угоди із турецькою компанією Байрактар. Повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин.

– Із початку повномасштабного російського вторгнення прифронтове місто Дніпро прийняло понад пів сотні підприємств, які були вимушені виїхати із регіонів, охоплених війною.

– Рівень води у Дніпрі знову росте. У столиці вона піднялася на 5 сантиметрів. Затопило кілька районів – про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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