Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Під завалами знищеного російською ракетою корпусу навчального закладу в Сумах людей немає, повідомили рятувальники.

– Російські війська близько 11 години ранку вдарили по житловому будинку в селі Новодмитрівка на Херсонщині.

– Літній чоловік зазнав травм від ранкового ворожого обстрілу Вовчанська, що на Харківщині.

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