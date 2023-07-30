Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (30.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Під завалами знищеного російською ракетою корпусу навчального закладу в Сумах людей немає, повідомили рятувальники.
– Російські війська близько 11 години ранку вдарили по житловому будинку в селі Новодмитрівка на Херсонщині.
– Літній чоловік зазнав травм від ранкового ворожого обстрілу Вовчанська, що на Харківщині.
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