Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Східному фронті ворог перегруповується, заводить нові частини з території Росії та нарощує чисельність особового складу.

– Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг обговорили необхідні кроки для вступу України в НАТО під час телефонної розмови.

– Вночі вибухи чули у Псковській, Брянській, Орловській, Рязанській, Московській та Калузькій областях Росії.

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