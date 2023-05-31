Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (31.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника одного із правоохоронних органів Дніпра.
– Загибель дев’ятитикласниці на санній трасі у Кременці на Тернопільщині розслідує поліція.
– Український бізнес не втомлюється знаходити можливість допомагати фронту. Використовуючи власні виробництва і кошти, підприємці створюють продукцію, яку ніколи до війни не виготовляли.
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