Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (31.05.2023)

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– Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника одного із правоохоронних органів Дніпра.

– Загибель дев’ятитикласниці на санній трасі у Кременці на Тернопільщині розслідує поліція.

– Український бізнес не втомлюється знаходити можливість допомагати фронту. Використовуючи власні виробництва і кошти, підприємці створюють продукцію, яку ніколи до війни не виготовляли.

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