Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники. е

– Уламки одного з безпілотників влучили в адмінбудівлю в Солом’янському районі.

– За даними Генштабу, наші захисники на полі бою знищили вже 4 217 російських танків.

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