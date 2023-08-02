Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (02.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники. е
– Уламки одного з безпілотників влучили в адмінбудівлю в Солом’янському районі.
– За даними Генштабу, наші захисники на полі бою знищили вже 4 217 російських танків.
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