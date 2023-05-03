Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Говорити, що членство України в НАТО якимось чином провокує Росію – це дурість. Про це заявив колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

– Вночі на Донеччині дрони-камікадзе атакували Костянтинівку. На місці удару виникла масштабна пожежа.

– Чотири райони Харківщини були під прицілом ворога впродовж минулої доби. В Петропавлівці Куп’янського району через обстріли російської армії поранено 73-річну жінку, її госпіталізовано.

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