Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі вже до десяти одиниць.

– Кулемет на дистанційному керуванні. Українські оборонці під окупованою Горлівкою вдаються до новітніх інженерних розробок, аби тримати оборону на своїй ділянці фронту. Дистанційним нині можна зробити багато озброєння.

– У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області пролунали вибухи і сталася пожежа.

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