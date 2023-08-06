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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (06.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок ворожого удару у селі Подоли Куп’янського району на Харківщині загинула 58-річна жінка.

– П’ять танків, 11 бойових броньованих машин і понад 20 артилерійських систем знищили українські воїни упродовж минулої доби.

– Вихід Росії із зернової угоди шкодить африканським країнам та продовольчій безпеці загалом.

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