Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (06.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок ворожого удару у селі Подоли Куп’янського району на Харківщині загинула 58-річна жінка.
– П’ять танків, 11 бойових броньованих машин і понад 20 артилерійських систем знищили українські воїни упродовж минулої доби.
– Вихід Росії із зернової угоди шкодить африканським країнам та продовольчій безпеці загалом.
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