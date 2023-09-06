Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (06.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни вдарили по Костянтинівці. Відомо про 16 загиблих.
– У Запоріжжі міські служби ліквідують наслідки ракетного удару, який ворог здійснив сьогодні зранку.
– Наші Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.
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