Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни вдарили по Костянтинівці. Відомо про 16 загиблих.

– У Запоріжжі міські служби ліквідують наслідки ракетного удару, який ворог здійснив сьогодні зранку.

– Наші Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

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