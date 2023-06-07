Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (07.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Президент Володимир Зеленський зранку провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту.

– Евакуаційні автобуси із херсонцями прибувають й до Одеси. На день приймають до 200 осіб. Більшість з них – родини із дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю.

– Росіяни довго готувалися до підриву Каховської ГЕС. Є ознаки, які на це вказують. І вони вичікували найбільш влучний момент, на їхню думку, про це заявила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі марафону Єдині Новини.

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