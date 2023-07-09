Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 66-річна жінка постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсона. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, близько першої години дня окупанти вдарили по житловому кварталу міста.

– Кількість жертв учорашнього ворожого обстрілу Лиману на Донеччині збільшилася до дев’яти.

– Росіяни зосереджують свої сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Намагаються наступати, але без успіху.

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