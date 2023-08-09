Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (09.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни вдарили з артилерії по дитсадку у Херсоні.

– Трьох людей поранено внаслідок обстрілу росіянами Миколаївки на Донеччині.

– У Підмосков’ї пролунав вибух на території Загорського оптико-механічного заводу.

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