Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (10.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В Україні встановили новий національний рекорд. Щонайманше 30 тис. учасників взяли участь у наймасовішій онлайн-руханці.

– На пам’ять про сина мама полеглого на війні героя з Рівненщини на отримані від держави гроші за його загибель дбає про спортивне життя місцевої молоді.

– Естонія виділяє на допомогу Україні найбільше відносно національного ВВП.

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