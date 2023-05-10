Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– В Україні встановили новий національний рекорд. Щонайманше 30 тис. учасників взяли участь у наймасовішій онлайн-руханці.
– На пам’ять про сина мама полеглого на війні героя з Рівненщини на отримані від держави гроші за його загибель дбає про спортивне життя місцевої молоді.
– Естонія виділяє на допомогу Україні найбільше відносно національного ВВП.
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