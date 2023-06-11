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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (11.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російська армія вдарила керованими авіабомбами по селищу Козацьке на Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, на населений пункт окупанти скинули два снаряди.

– Загальна площа затоплених населених пунктів на Херсонщині зменшилася вдвічі, повідомляють у місцевій ОВА. Вода відійшла від трьох сіл: Миколаївки, Львове та Ольгівки.

– Сьогодні у Києво-Печерській лаврі вперше в її історії помолилися за упокій Івана Мазепи. Український гетьман був меценатом під час зведення одного з найбільших християнських центрів України. Натомість російська імперська церква того часу відплатила Мазепі відлученням і прокляттям за його небажання коритися Москві.

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