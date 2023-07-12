Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– “Результати саміту гарні, але якби було запрошення до НАТО – було б ідеально” – президент Зеленський на спільній прес-конференції з Єнсом Столтенбергом.

– ЗСУ продовжують рух уперед на Таврійському напрямку.

– Касетні боєприпаси для України – це справедливість. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу під час саміту НАТО.

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