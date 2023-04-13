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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (13.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Донеччина залишається найгарячішим регіоном України. Рашисти щодня гатять з усіх видів озброєння.

– Вже цієї осені російська армія може знову активізувати ракетні удари по території України. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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