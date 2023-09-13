Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (13.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Мелітопольському напрямку наші Сили оборони продовжують наступ.
– В Україні близько 70 тисяч дітей мають статус сиріт.
– Цієї ночі наша ППО збила 32 із 44 дронів, які Росія запустила по Сумщині та Одещині.
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