Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (13.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Мелітопольському напрямку наші Сили оборони продовжують наступ.

– В Україні близько 70 тисяч дітей мають статус сиріт.

– Цієї ночі наша ППО збила 32 із 44 дронів, які Росія запустила по Сумщині та Одещині.

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