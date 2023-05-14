Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася з керівництвом парламенту, депутатами, міністрами закордонних справ та юстиції Ісландії.
– Понад 2500 українців отримали від Ізраїлю звання праведника народів світу.
– Ще 620 росіян придбало квитки на концерт до Кобзона. Саме стільки окупантів минулої доби знищили Збройні сили України.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”