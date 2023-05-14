Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася з керівництвом парламенту, депутатами, міністрами закордонних справ та юстиції Ісландії.

– Понад 2500 українців отримали від Ізраїлю звання праведника народів світу.

– Ще 620 росіян придбало квитки на концерт до Кобзона. Саме стільки окупантів минулої доби знищили Збройні сили України.

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