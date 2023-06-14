Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.06.2023)

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– Українські воїни продовжують звільняти наші території. Нині просування Сил оборони України помітно на Бахмутському та Запорізькому напрямках, заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

– Нині рівень в середньому сягає 2 метрів 13 сантиметрів. Повністю вода відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут і Бургунка. Підтоплені досі понад три тисячі житлових будинків. Оговтується від повені й сам Херсон.

– Ще одна країна визнала Голодомор 30-х років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію ухвалив парламент Люксембургу. Текст документа поки не оприлюднили.

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