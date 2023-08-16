Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (16.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ДБР затримало посадовця ДСНС на Кіровоградщині, який, за даними слідчих, за гроші допомагав чоловікам уникати мобілізації.
– Внаслідок обстрілу Бериславського району Херсонщини загинув чоловік.
– Вже наступного тижня у широкий прокат виходить одна з найочікуваніших українських прем’єр – “Довбуш”.
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