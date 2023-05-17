Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (17.05.2023)

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– 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянам, визнали винним у державній зраді.

– З наступного понеділка увесь міський транспорт у Києві у разі повітряної тривоги довозитиме пасажирів до укриттів цивільного захисту.

– Ще більше посилити ізоляцію Росії планують Країни G7. Конкретні кроки оголосять вже під час саміту в Японії наприкінці травня, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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