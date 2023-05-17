Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (17.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянам, визнали винним у державній зраді.
– З наступного понеділка увесь міський транспорт у Києві у разі повітряної тривоги довозитиме пасажирів до укриттів цивільного захисту.
– Ще більше посилити ізоляцію Росії планують Країни G7. Конкретні кроки оголосять вже під час саміту в Японії наприкінці травня, про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України