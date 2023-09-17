Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (17.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ знищили місце розташування російської техніки у тимчасово окупованому Токмаку.

– Наступ росіян на Куп’янському напрямку сповільнився.

– Росія витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів.

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