Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (17.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ЗСУ знищили місце розташування російської техніки у тимчасово окупованому Токмаку.
– Наступ росіян на Куп’янському напрямку сповільнився.
– Росія витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів.
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