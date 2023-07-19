Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Найскладніша ніч в Одесі та області – сьогодні ворог бив по багатоповерхівках, порту та торгових складах.

– Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Ірландії.

– Росіяни без зупину атакують на Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках. Там тривають важкі цілодобові бої.

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