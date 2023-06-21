Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (21.06.2023)

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– Служба безпеки оголосила про підозру Михайлові Шелкову. Це підсанкційний російський олігарх, який мав підконтрольне підприємство на Дніпропетровщині.

– З територій, прилеглих до хімічного заводу Кримський титан, що на окупованому півострові, спостерігається частковий виїзд цивільних, які побоюються катастрофи. Адже на початку червня кримські партизани повідомили, що окупанти почали мінувати підприємство.

– На Півдні України російські окупанти активно поширюють інформацію щодо евакуації в разі прориву ЗСУ, повідомляє Генштаб.

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