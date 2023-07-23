Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Жодного виправдання російському злу бути не може. Так на нічний обстріл Одеси відреагував президент Володимир Зеленський.

– За попередніми даними Одеської ОВА, під час нічної атаки росіяни пошкодили 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси.

– За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося близько 40 бойових зіткнень.

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