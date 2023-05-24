Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Донеччині росіяни втратили ще один гвинтокрил. Напередодні бійці 93 бригади Холодний Яр знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт КА-52 Алігатор.
– Китай готовий співпрацювати зі світовою спільнотою над політичним врегулюванням ситуації в Україні. Щоправда, саму російську війну проти України у Пекіні досі називають кризою.
– Угорщина – єдина країна з наших сусідів, яка не скасувала односторонні обмеження агроімпорту з України. Про це у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер.
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