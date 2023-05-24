Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)

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– На Донеччині росіяни втратили ще один гвинтокрил. Напередодні бійці 93 бригади Холодний Яр знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт КА-52 Алігатор.

– Китай готовий співпрацювати зі світовою спільнотою над політичним врегулюванням ситуації в Україні. Щоправда, саму російську війну проти України у Пекіні досі називають кризою.

– Угорщина – єдина країна з наших сусідів, яка не скасувала односторонні обмеження агроімпорту з України. Про це у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер.

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