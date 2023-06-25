Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В мережі шириться інформація, що в окупованому Бердянську вбито двох підлітків: 16-річних Микиту Ханганова та Тіграна Оганнісяна;

– Минув рік відтоді, як у бою на Світлодарській дузі загинув Герой України Андрій Верхогляд;

– На Кіровоградщині п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП.

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