Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (26.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Протягом доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, повідомляє поліція області.

– На прикордонні Сумщини сьогодні є постраждалі від російських обстрілів. Опівдні росіяни з мінометів обстріляли Юнаківську громаду: поранено двоє цивільних. За даними Сумської облвійськадміністрації, потерпілі у лікарні, їм надають медичну допомогу.

– В Україні майже 8 мільйонів дітей шкільного віку. Усі вони певною мірою постраждали від війни Росії проти України. Але учні, чиї навчальні заклади розбомбили, сьогодні втрачають шанс і на якісну освіту. Тож дитячий фонд ЮНІСЕФ узяв за мету максимально швидко відбудувати школи із належними укриттями, аби захистити дітей від ракетних атак.

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