Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони України мали успіхи в районі села Старомайорське на Донеччині.

– Організація Об’єднаних Націй спростувала брехню росіян, вибух в оленівській колонії, де тримали українських військовополонених, стався через влучання HIMARS.

– Світ має реагувати на ганебні судилища, які Росія вчиняє над українськими захисниками. Так на показовий суд над військовослужбовцями батальйону «Айдар» відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.