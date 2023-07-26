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Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони України мали успіхи в районі села Старомайорське на Донеччині.

– Організація Об’єднаних Націй спростувала брехню росіян, вибух в оленівській колонії, де тримали українських військовополонених, стався через влучання HIMARS.

– Світ має реагувати на ганебні судилища, які Росія вчиняє над українськими захисниками. Так на показовий суд над військовослужбовцями батальйону «Айдар» відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець.

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