Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (28.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Удар по кафе у Краматорську, де загинуло 10 людей і понад 60 постраждали, скорегував завербований агент головного управління генштабу збройних сил Росії.

– Україна-переможниця не відмовиться від намірів вступу до НАТО, хай як цього не хотів би ворог, і не гальмували зацікавлені країни, наголосив Президент Зеленський під час виступу до Дня Конституції у парламенті.

– Деокупація сіл, яка сталася за останні тижні, – це не головна подія в запланованому Києвом наступі. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю “Financial Times”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.