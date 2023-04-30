Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (30.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В Умані сьогодні ховають перших п’ятьох загиблих унаслідок влучання російської ракети у дев’ятиповерхівку. Під’їзд, у якому мирно спали люди, знищено вщент. Напередодні увечері рятувальники завершили пошукову операцію.

– 36 захисників острова Зміїний досі перебувають у полоні. Їхні родичі вже 14 місяців не бачили своїх чоловіків, синів і братів. Наразі родини борються за визволення оборонців і вірять, що невдовзі усі повернуться додому

– Учорашня пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі знищила 10 резервуарів із нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. Про це повідомляє Генеральний штаб України.

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