Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (30.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росія атакувала дев’ять українських регіонів минулої доби.
– Українські воїни напередодні провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках.
– Вночі росіяни вкотре намагалися вдарити по Україні Шахедами. За інформацією оперативного командування Південь – ворог цілив у агропідприємства.
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