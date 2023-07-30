Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росія атакувала дев’ять українських регіонів минулої доби.

– Українські воїни напередодні провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках.

– Вночі росіяни вкотре намагалися вдарити по Україні Шахедами. За інформацією оперативного командування Південь – ворог цілив у агропідприємства.

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