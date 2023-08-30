Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ напередодні знищили російську важку вогневу сиcтему Солнцепёк, кілька РЗС, а також вдарили по скупченню живої сили.

– На Київщині завершилися одні зі щорічних наймасштабніших навчань волонтерів загону швидкого реагування Червоного Хреста.

– У Харкові більшість шкіл працюватимуть дистанційно.

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