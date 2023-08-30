Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (30.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ЗСУ напередодні знищили російську важку вогневу сиcтему Солнцепёк, кілька РЗС, а також вдарили по скупченню живої сили.
– На Київщині завершилися одні зі щорічних наймасштабніших навчань волонтерів загону швидкого реагування Червоного Хреста.
– У Харкові більшість шкіл працюватимуть дистанційно.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.