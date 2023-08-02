Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Бахмутському напрямку наші захисники вибили росіян з позицій в районі села Андріївка.
– 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники.
– Висока, але не абсолютна – такою назвали результативність роботи ППО під час нічного російського удару по Одещині.
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