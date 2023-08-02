Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Бахмутському напрямку наші захисники вибили росіян з позицій в районі села Андріївка.

– 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники.

– Висока, але не абсолютна – такою назвали результативність роботи ППО під час нічного російського удару по Одещині.

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