Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (03.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські дрони вдарили по Кремлю, – повідомляють російські ЗМІ.
– Папа Римський Франциск повністю на боці України, – на цьому наголосив посол Ватикану в Україні архієпископ Вісвальдас Кулбокас.
– До 8 років колонії засудили одного із засновників опозиційного білоруського телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
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