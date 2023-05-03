Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українські дрони вдарили по Кремлю, – повідомляють російські ЗМІ.

– Папа Римський Франциск повністю на боці України, – на цьому наголосив посол Ватикану в Україні архієпископ Вісвальдас Кулбокас.

– До 8 років колонії засудили одного із засновників опозиційного білоруського телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

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