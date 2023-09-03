Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (03.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Донбасі найбільш складна ситуація залишається на Лимано-Куп’янському напрямку.

– За тиждень сили оборони знищили 3840 окупантів.

– Цієї ночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі Одещини.

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