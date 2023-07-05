Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Президент Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому розглядалися три головні питання. Насамперед говорили про захист атомних станцій.

– Українські сили оборони продовжують активно розбивати південні та північні фланги біля Бахмута. У районі Кліщіївки армійці мають певний успіх.

– У лікарнях Харківщини рятують сімох людей, які постраждали від ракетного удару у Первомайському.

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