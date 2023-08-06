Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Повітряні сили з початку війни знищили понад 3500 ворожих цілей.
– Патрульні поліцейські потрапили під ворожий обстріл поблизу Костянтинівки на Донеччині.
– Понад 20 ворожих обстрілів зазнали прикордонні населенні пункти Сумщини протягом минулої доби та вранці.
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