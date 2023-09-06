Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни вдарили по Костянтинівці. Наразі відомо про щонайменше 16 загиблих та 20 поранених.

– На Запоріжжі начальнику військкомату повідомили про підозру.

– Кубинські правоохоронці викрили у себе в країні мережу, що примушувала кубинських громадян воювати на боці Росії у війні проти України.

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