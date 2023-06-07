Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)

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– Загарбники повністю провалили евакуацію людей з підтоплених районів тимчасово окупованої Херсонщини. Щоб врятувати цивільних, Україна звертатиметься по допомогу до міжнародних організацій.

– У росіян мінус ще один штурмовик Су-25. Упродовж минулої доби українські військові знищили літак та 4 розвідувальні дрони ворога.

– На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр.

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