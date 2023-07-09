Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські війська близько першої години дня вдарили по житловому кварталу Херсона. В обласній військовій адміністрації повідомили про одну постраждалу. У 66-річної жінки поранення голови.

– Серед ночі під ракетний обстріл потрапив Краматорськ, було пошкоджено 3 житлові будинки і магазин. На щастя, без жертв.

– Після зустрічі із президентом України турецький лідер Реджеп Ердоган анонсував зустріч із російським диктатором Путіним.

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