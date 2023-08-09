Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (09.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок російських обстрілів за добу троє людей загинули, ще 22 поранені.

– Прикордонники із Гвардії наступу знищили російський комплекс відеоспостереження на Харківщині.

– Цієї ночі в лікарню Дніпра привезли ще двох критично важких пацієнтів, які постраждали під час російського теракту в Покровську.

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