Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (09.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок російських обстрілів за добу троє людей загинули, ще 22 поранені.
– Прикордонники із Гвардії наступу знищили російський комплекс відеоспостереження на Харківщині.
– Цієї ночі в лікарню Дніпра привезли ще двох критично важких пацієнтів, які постраждали під час російського теракту в Покровську.
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